Anny Moretti relembra emoções do Love & Dance: 'Viveria isso tudo de novo' A modelo contou sobre a experiência no dating show e revelou os sonhos de vida Entrevistas|Bianca Barbosa, do site oficial 21/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 21/08/2025 - 02h00 )

Anny Moretti em um reality da RECORD? Ela explicou se aceitaria o convite Reprodução/Instagram

Muito além da beleza estonteante, a modelo Anny Moretti é uma pessoa doce e cheia de sonhos! Ela roubou os holofotes no sexto episódio do Love & Dance, e em entrevista ao site oficial, relembrou as emoções da experiência e contou o que espera do futuro.

Vários motivos levaram a modelo a participar do dating show: “Achei a proposta do programa muito legal, diferente de tudo que eu já tinha visto na TV. E também foi porque eu estava disposta, se eu realmente gostasse da pessoa, sério, eu não duvido que eu beijaria ali na boca na hora, viu?”.

Foi a primeira vez que Anny dançou a dois, e ela amou: “Eu curti muito a experiência. Foi incrível e eu viveria isso tudo de novo”, apontou.

Anny se apresentou ao som de Love Yourself, do Justin Bieber, com o empresário Sean Sumida. Ele pôde dançar com duas pretendentes, e escolheu a modelo para o match. Ela preferiu ficar na amizade: “Infelizmente não deu match ali, mas a gente se segue no Instagram, nós interagimos um com o outro e a gente está marcando também de sair para amizade mesmo. Não é um programa, como eu posso dizer, para criar uma rivalidade, sabe?”.

Ela levou tudo numa boa, até quando soube que iria ‘disputar’ o mesmo pretendente com Helen Natalí: “A gente super achou engraçado, fez vídeos. Então eu acredito que a proposta do programa não é ter rivais. Eu e o Sean somos amigos, a gente está interagindo na internet e eu acredito que vem um encontro por aí mais para frente, é que ele não é daqui de São Paulo, é de Bauru”, explicou.

Repercussão

As redes sociais do Love & Dance sempre bombam de comentários quando um participante dança com duas pretendentes. A galera gosta de opinar sobre as escolhas do elenco, e não poupa críticas também.

Anny entrou no programa ciente do turbilhão de julgamentos que poderia enfrentar: “Os comentários estão bem diversificados, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. Tem gente falando que eu estava me achando. Teve gente falando que, ‘ah ele foi só pela beleza’, e eu dou risada, né? Porque as pessoas não me conhecem. Não sabem como eu sou na vida real e elas julgam pela capa. Então está sendo bem divertido acompanhar os comentários, tem muita gente apoiando.”

Agora que Anny já experimentou o dating show, e até o turbilhão de opiniões do público, será que toparia entrar em um reality da RECORD? Ela foi direta: “Preparadíssima, é só chamar que eu vou!”

Sonhos

Anny acredita que o programa pode ajudar a conquistar seus desejos: “Os meus sonhos de vida são tantos, mas eu acredito que o maior deles é estabilizar financeiramente, poder trabalhar, correr atrás, ter saúde, né? Porque eu moro de aluguel e o meu sonho é ter minha casa própria, então e acredito que o programa possa me dar visibilidade para eu poder fechar parcerias novas”.

E as redes sociais da modelo seguem a todo vapor: “Vou continuar postando os meus trabalhos, a minha rotina, tudo, porque é isso que as pessoas gostam de ver na minha concepção. É o nosso dia a dia, o que a gente faz, a minha correria”, disse.

A modelo deixou um recado para os críticos: “Tem gente que julga o livro pela capa, né? O pessoal acha que tem tudo fácil. Não, não tenho nada fácil, eu trabalho 10, 12 horas em pé de salto por vários dias seguidos, eu tenho noites sem dormir, emendo um evento no outro”.

Sem se abalar com os haters, ela finaliza: “Vou continuar mostrando o meu dia a dia para vocês!”

O próximo episódio do Love & Dance vai ao ar em breve. Reveja a temporada no RecordPlus e acompanhe o site oficial para ficar por dentro de todas as novidades!

O público matou as saudades do Love & Dance com um episódio que misturou emoção, risadas, beijo e até desmaio! O programa rendeu diversão de sobra e boas histórias. Confira o resumo!