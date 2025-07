Shows na China! Luíz Fernando conta sobre participação no Love & Dance e novos rumos da carreira: ‘Vivo de arte’ O ator ainda revelou se o match com Isabella rendeu romance Entrevistas|Bianca Barbosa, do site oficial 11/07/2025 - 02h48 (Atualizado em 11/07/2025 - 02h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ele publica fotos das apresentações nas redes sociais Reprodução/Instagram

Além de ator, Luíz Fernando também é bailarino e modelo: juntando todas as habilidades, o rapaz deu um verdadeiro show no palco do Love & Dance! Em entrevista para o site oficial, ele lembrou sobre a experiência do dating show, contou curiosidades sobre a carreira na China e revelou se o match rendeu algo a mais.

Ele disse o motivo que o levou a participar da atração: “Foi a proposta do programa estar linkada com a minha vida, que é a dança. Eu vivo de arte e vivo para a arte. E poder mostrar um pouco da minha vida, e ainda ter a possibilidade de conhecer alguém legal, em um lugar onde eu preciso ser eu, apenas, sem a pressão do trabalho. Isso foi incrível”.

No quinto episódio, ele dançou A Sky Full Of Stars, do Coldplay, com a fisioterapeuta Isabella Ramos. A repercussão do momento nas redes sociais foi rápida: “Estou ganhando alguns seguidores. Já recebi mensagem no privado (risos). Mas o que mais a galera fala, primeiro é elogiando nossa apresentação, segundo, que tivemos muita conexão e terceiro, se estamos juntos”, apontou.

O match com a participante rendeu amizade: “Não tivemos um romance, ficamos amigos e conversamos sempre, inclusive ela me ajudou muito a conseguir informações de quando iria ao ar a nossa participação, porque daqui eu não consigo acesso”, contou.

‌



Do outro lado do mundo

Atualmente, Luíz está trabalhando fora do Brasil: “Recebi uma proposta para fazer uma temporada na China, então estarei por aqui por mais alguns meses. Eu estou muito feliz, está sendo uma experiência ótima para minha carreira, faço shows todos os dias”.

Preciso correr atrás dos meus sonhos, sempre com muita persistência e respeito (Luíz Fernando)

As redes sociais do ator estão recheadas de vídeos das apresentações, mas nem tudo são flores: “Tenho muitos desafios por aqui, o maior deles é o idioma. Sim, eu saí do Brasil sabendo falar apenas o português. Infelizmente, eu nunca tive aulas de inglês, ou qualquer outro idioma. Sou nascido e criado em bairro simples de SP e estudei em escola pública [...] Enfim, sem muito tempo para história triste, preciso correr atrás dos meus sonhos, sempre com muita persistência e respeito. Logo estarei de volta ao Brasil, que estou com muita saudade”, explicou.

‌



Enquanto cuida do presente, Luíz planeja o futuro: “Sou um romântico sonhador. Tenho muitos objetivos, muitos trabalhos que tenho vontade de participar, na televisão, no teatro, em plataformas de streams. Enfim, minha intenção não é fama, é só continuar respirando e levando arte para cada vez mais pessoas”.

Relembre a dança:

Com apresentação de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Love & Dance vai ao ar aos domingos, a partir das 18h15, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro de todas as novidades!

‌



Dicionário Love & Dance! Confira os termos mais usados no dating show

Publicidade 1 / 8 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Que tal ficar por dentro dos termos mais falados no Love & Dance? O dicionário do dating show promete solucionar todas as suas dúvidas sobre as palavras ditas no programa. Divirta-se!