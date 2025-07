Juntinhos! Yumi e Walter têm encontro romântico no restaurante de Joaquim Lopes O casal, que se formou no Love & Dance, compartilhou o momento nas redes sociais Novidades|Do R7 08/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 08/07/2025 - 02h00 ) twitter

Eles alegraram os fãs com registros do momento Reprodução/Instagram

Como foi prometido no terceiro episódio do Love & Dance, Joaquim Lopes presenteou Vanessa Yumi e Walter Luccas com um jantar no Oripi, restaurante do ator. O casal desfrutou do momento romântico, e registrou tudo para compartilhar com os fãs na internet!

Eles chegaram juntinhos no local, e só se desgrudaram para se deliciarem com os pratos e drinks servidos. Rolou muito chamego e beijinhos!

O casal publicou um vídeo com todos os momentos nas redes sociais, e os fãs adoraram: “Estava ansiosa pelo desfecho dessa história. Vi vocês no programa e torci muito para que esse match fosse adiante. Felicidades”, desejou uma internauta. Outra comentou: “Que lindos!”

Super legal ver que o casalzão deu certo dentro e fora do programa, não é?

Confira:

Com apresentação de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Love & Dance vai ao ar aos domingos, a partir das 18h15, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro de todas as novidades!

