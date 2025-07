‘Nunca é tarde para amar’: Edna e Sérgio encantam público e convidados no Love & Dance Vanessa lopes chegou a chorar de emoção com os participantes Novidades|Do R7 06/07/2025 - 21h31 (Atualizado em 06/07/2025 - 21h31 ) twitter

Fofos! O casal fez público e convidados se emocionarem Reprodução/PlayPlus

O match veio já na primeira dança do quinto episódio do Love & Dance! O empresário Sérgio Rocha, 61 anos, e a cabeleireira Edna Tomita, 65 anos, encantaram o público e fizeram os convidados se emocionarem no palco. Ele a tratou como uma verdadeira rainha, e a participante retribuiu com muita doçura!

Antes de se conhecerem, os dois disseram que são hiperativos e nunca param quietos: “Se o dia tivesse 48 horas, ainda seria pouco”, brincou Sérgio. Ambos se sentem muito bem com a idade que têm: “Me olho no espelho e falo quem é essa? Me sinto muito jovem”, afirmou a participante.

Só com a apresentação deles no telão, Vanessa Lopes já caiu em lágrimas com a frase de Edna, que citou: “Já aceitei muito pouco, quero namorar, que me trate como uma rainha”. A influenciadora lembrou dos avós: “Nunca é tarde para você amar, procurar o que te faz bem. Meus avós acharam o amor da vida deles muito tempo depois”.

Com muito charme e passos certeiros, Sérgio e Edna dançaram Quizás, Quizás, Quizás, de Andrea Bocelli e Jennifer Lopez. A cabeleireira estava com um leque cobrindo o rosto, e quando tirou o acessório da face, se encantou com o par. O match veio rápido!

“Eu tô muito emocionado, mesmo. O coração está a mil”, disse Sérgio depois do ‘sim’. Os apresentadores quiseram saber onde será o próximo encontro, e o empresário disse que eles vão combinar juntos. Edna ficou com os olhinhos brilhando, lembrando que queria ser tratada como rainha.

Nos bastidores, ele falou que a presença marcante e o sorriso bonito foram os motivos do match. Esse segundo encontro vai render, hein?

Assista à dança:

Com apresentação de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Love & Dance vai ao ar aos domingos, a partir das 18h15, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro de todas as novidades!

