Caliente! Paulo e Marina colocam fogo no palco do Love & Dance: ‘A dança aproxima’ O multiartista teve a oportunidade de dançar com duas pretendentes Novidades|Do R7 07/07/2025 - 10h49 (Atualizado em 07/07/2025 - 10h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Deu match com direito a muita química no dating show Reprodução/RECORD

O tango serviu o clima perfeito para o multiartista Paulo Felicissimo, de 27 anos, encontrar um amor no Love & Dance! Ele pôde dançar com duas pretendentes, e sentiu o coração bater mais forte pela representante de vendas Marina Mól, de 33. Rolou química, Bolão do Amor e até torcida!

Paulo se apresentou ao público alegando que está à procura de algo sério: “Como me vejo como uma pessoa muito profunda, tá difícil achar uma pessoa que tenha essa visão. As mulheres que me relacionou ultimamente são mais velhas, então busco maturidade.”

Ele contou que adora mulheres pretas e cacheadas, e recebeu justamente o presente de dançar com duas pretendentes que cobriam todas as qualidades que ele pediu. A primeira foi administradora Andreza Pontes, de 43 anos, que serviu muita química ao som de El Tango de Roxanne, de Ewan McGregor e Jacek Koman.

A segunda foi Marina, e eles já começaram dando match nos hobbies e perrengues, como gostar de hip-hop, e estarem solteiros há seis anos. Segundo a participante, “a dança aproxima”, e não é que ela tinha razão? O match veio!

‌



Depois de uma conexão incrível no palco, Paulo escolheu Marina, e eles disseram ‘sim’ um para o outro. A participante agarrou o braço do crush e fez Rafa Brites cair na risada!

O Bolão do Amor feito por Marisa Orth, Vanessa Lopes e Celso Zucatelli foi revelado, e apenas a atriz perdeu a aposta, pois acreditou que ele iria escolher a primeira solteira. A plateia não escondeu sua favorita, e vibrou com o resultado do match!

‌



Nos bastidores, Paulo revelou: “A expectativa é sair daqui, dar um rolezinho, se conhecer melhor!”

Reveja a dança:

Com apresentação de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Love & Dance vai ao ar aos domingos, a partir das 18h15, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro de todas as novidades!

‌



Dicionário Love & Dance! Confira os termos mais usados no dating show

Publicidade 1 / 8 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Que tal ficar por dentro dos termos mais falados no Love & Dance? O dicionário do dating show promete solucionar todas as suas dúvidas sobre as palavras ditas no programa. Divirta-se!