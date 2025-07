Show! Relembre o match de Isabella e Luíz no Love & Dance Eles protagonizaram coreografia perfeita e química de milhões Novidades|Do R7 08/07/2025 - 17h36 (Atualizado em 08/07/2025 - 17h36 ) twitter

Qual foi sua parte favorita do episódio? Reprodução/RECORD

O quinto episódio do Love & Dance apresentou três matches incríveis, cada um do seu jeitinho! Entre os casais que deram certo, a fisioterapeuta Isabella Ramos, de 24 anos, e o ator Luíz Fernando, de 31, chamaram a atenção com performance impecável e química nítida. Relembre!

Isa começou sua apresentação ao público dizendo o que esperava do programa: “Uma experiência surreal de maluca, e louca, e perfeita. Espero tudo isso”, brincou, empolgada. Ela estava solteira há cinco meses, e confessou: “Conhecer alguém do zero, ainda mais pela internet, é algo que me dá arrepios!”

Já Luíz, foi focado no molejo da parceira: “Se a pessoa gostar de dançar, para mim, vai ser incrível!” Ele também disse que adora se cuidar, e procurava uma pessoa que também gostasse de ter uma vida saudável.

Eles dançaram ao som de A Sky Full Of Stars, do Coldplay, e chocaram todos ao desempenharem a coreografia perfeitamente! “Parece que eles tinham ensaiado juntos”, comentou Celso Zucatelli, surpreso com a performance.

‌



Assim como na dança, eles também deram match no amor, e o ‘sim’ veio acompanhado de gritos de felicidade dos convidados e da plateia! “Bateu muito, foi super perfeito”, disse Isa. Luíz completou: “O olhar, o toque, rolou super!” Como será que foi o segundo encontro?

Relembre a dança:

‌



Com apresentação de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Love & Dance vai ao ar aos domingos, a partir das 18h15, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro de todas as novidades!

