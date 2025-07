Sérgio lembra conexão com Edna no Love & Dance: ‘Fiquei encantado com esta mulher maravilhosa’ O participante revelou se o romance deu certo e contou novidades Entrevistas|Bianca Barbosa, do site oficial 09/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 09/07/2025 - 02h00 ) twitter

Gostou da participação dele no episódio? Reprodução/RECORD

Com elegância, carisma e talento, o empresário Sérgio Rocha, de 61 anos, deixou o público encantado no quinto episódio do Love & Dance! O participante dançou bolero no palco e garantiu uma paquera no programa. Em entrevista para o site oficial, ele revelou se o romance deu certo e contou sobre a repercussão do dating show.

Sérgio explicou o que o levou ao Love & Dance: “O que me motivou a participar do programa foi realmente encontrar alguém que pudéssemos seguir juntos e vi a oportunidade através da dança de conhecer esta pessoa. Me acostumei com a solitude, quero ainda encontrar alguém a quem possa dedicar o meu melhor.”

Ele ficou surpreso com as sensações que o dating show trouxe: “A experiência no programa foi eletrizante, adrenalina foi a um pico muito elevado, foram muitas emoções por conta da expectativa e toda a magia da TV, os holofotes, câmeras, cenário”, lembrou.

O empresário dançou Quizás, Quizás, Quizás, de Andrea Bocelli e Jennifer Lopez com a cabeleireira Edna Tomita, de 65 anos. Eles deslizaram majestosos no palco, e a conexão ficou nítida para o público, apresentadores e convidados. A influenciadora Vanessa Lopes até chorou de emoção com a apresentação deles!

Na internet, a repercussão também foi calorosa: “Recebi convites de muitos seguidores nas redes sociais, todos parabenizando pela dança, dizendo que amaram nos ver dançando e elogiando pela participação, já que o bolero é um ritmo romântico e contagiante”, disse.

Sérgio e Edna deram match no programa, e ficou a curiosidade no ar... Será que eles emendaram o encontro em um romance? O empresário explicou: “Eu gostei muito da Edna Tomita, de verdade. Amei e fiquei encantado com esta mulher maravilhosa, determinada, guerreira e que poderíamos dar certo. Até marcamos encontro posterior a gravação do programa, infelizmente atrasei a este encontro, e ela é muito ocupada, não tivemos outra oportunidade e seguimos como amigos”.

Meu sonho é ainda encontrar a pessoa a quem eu possa me dedicar e vivermos os nossos dias de forma leve (Sérgio sobre o amor)

Se no programa não deu certo, Sérgio segue firme no seu propósito: “Meu sonho é ainda encontrar a pessoa a quem eu possa me dedicar e vivermos os nossos dias de forma leve. Alguém que goste das mesmas coisas que eu gosto, não sou perfeito, tenho defeitos como qualquer outro ser humano, e estou sempre em processo de evolução, aprendendo a cada instante, valorizando as coisas mais simples da vida”, apontou.

Por enquanto, ele está focado na vida profissional, e colhe frutos do Love & Dance: “Sigo com minha pequena empresa na área de construção, reformas e acabamento, e em minha carreira como profissional da dança pretendo concluir meu espaço para dar aulas de dança de salão, por hora contínuo como personal dancer, a participação no programa ajudou a alavancar esta minha outra área de trabalho!”

Relembre a apresentação:

Com apresentação de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Love & Dance vai ao ar aos domingos, a partir das 18h15, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro de todas as novidades!

