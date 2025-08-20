Sean Sumida repercute a participação no Love & Dance: ‘Experiência sensacional’ O empresário também falou sobre a carreira e futuros projetos Entrevistas|Bianca Barbosa, do site oficial 20/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 20/08/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Sean Sumida brilhou no sexto episódio do dating show Reprodução/RECORD

Com história de vida diferenciada e carisma, o empresário Sean Sumida, de 30 anos, chamou a atenção do público no sexto episódio do Love & Dance! Ele pôde conhecer duas pretendentes no programa, e contou tudo sobre a experiência em entrevista ao site oficial.

Sean nasceu no Japão, mas com menos de um ano veio morar no Brasil. Ele tem uma loja de moda masculina e também é consultor de imagem. O participante encarou o programa para se desafiar: “Foi uma experiência incrível para mim, com certeza faria tudo novamente! E o que me motivou é que eu gosto de um desafio, né? Então quando eu recebi o convite fiquei muito feliz!”.

Inicialmente, Sean participaria do episódio de estreia do dating show, mas por conflitos de agenda, precisou declinar: “No final das contas, me chamaram novamente e deu certo. Foi uma experiência sensacional para mim”, afirmou.

O empresário teve duas oportunidades de match. Primeiro, conheceu a analista de RH Helen Natalí, de 32 anos. Em seguida, foi a vez de dançar com a modelo Anny Moretti, de 37. Eles se apresentaram ao som de Love Yourself, de Justin Bieber. Rolou Bolão do Amor entre os comentaristas para saber quem o rapaz escolheria, e ele optou por Anny. O match não foi recíproco, mas a amizade floresceu!

‌



Sean contou que encontrou as meninas na internet: “Adicionei a Anny e a Helen, mandei mensagem agradecendo pela participação, pela dança e com certeza é uma amizade aí que a gente vai levar para a vida”.

O saldo também foi positivo nas redes sociais, Sean recebeu cerca de 300 seguidores após aparecer no programa: “Os comentários que a galera mais me manda é que realmente gostaram da minha presença lá no palco, do meu carisma, eu tive um feedback muito positivo em relação a isso”, explicou.

‌



Vem aí?

Agora que teve o gostinho de aparecer no dating show da RECORD, será que o empresário alçaria novos voos em possíveis realities da emissora? A resposta é positiva: “Eu gosto muito dessa área e sem dúvidas eu aceitaria, iria de cabeça erguida com muita vontade para participar e para ganhar o programa também. Então iria fácil. Agora que já tive a oportunidade, vamos ver se consego alguma coisa. Com certeza eu vou de braços abertos”.

Enquanto os convites não chegam, Sean não perde tempo e cuida dos projetos profissionais. Ele pretende continuar se dedicando à marca de roupas e às consultorias de imagem, que ajudam diversos homens a melhorarem a autoestima. Além disso, investe nas redes sociais: “O pessoal está gostando, gosta do meu conteúdo, do meu jeito. Sem dúvidas vou entregar 100% de energia nisso.”

‌



Que tal recordar a apresentação do Sean?

O próximo episódio do Love & Dance vai ao ar em breve. Reveja a temporada no RecordPlus e acompanhe o site oficial para ficar por dentro de todas as novidades!

Beijo, desmaio e risadas! Confira detalhes do sexto episódio de Love & Dance

Publicidade 1 / 8 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share O público matou as saudades do Love & Dance com um episódio que misturou emoção, risadas, beijo e até desmaio! O programa rendeu diversão de sobra e boas histórias. Confira o resumo!