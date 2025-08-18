Lexa conta como conheceu o marido: ‘Em uma festa que eu nem poderia entrar’ Com humor, a cantora relembrou início do relacionamento no Love & Dance Novidades|Do R7 18/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 18/08/2025 - 02h00 ) twitter

Lexa contou sua história de amor no dating show Reprodução/RECORD

Como diz o ditado, se for para ser, será! A cantora Lexa foi a convidada especial do sexto episódio de Love & Dance e revelou o início de sua história de amor com o ator Ricardo Vianna. A artista mostrou que o relacionamento tem tudo a ver com o programa, pois une amor e dança.

Rafa puxou o assunto: “Lexa, você conheceu o Ricardo dançando forró, conta para a gente!” E a cantora revelou todos os detalhes: “Eu estava lá em Noronha, em uma viagem que eu nem iria, fui em uma festa que eu nem poderia entrar, porque era de uma marca concorrente da que eu era [contratada]”, brincou.

Na festa, o que parecia improvável aconteceu: “Estava lá jogando todo o meu charme, solteira há 20 dias! Fiquei casada muitos anos, solteira poucos dias, e aí o gatão me viu e me conquistou dançando. Ele falou, que sorriso lindo!”

A apresentadora ficou empolgada e perguntou se existia amor a primeira dança. Lexa confirmou: “Existe, eu sou prova!” Atualmente, eles estão noivos e planejam o casamento!

Se liga:

O próximo episódio do Love & Dance vai ao ar em breve. Reveja a temporada no RecordPlus e acompanhe o site oficial para ficar por dentro de todas as novidades!

