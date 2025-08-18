Lexa conta como conheceu o marido: ‘Em uma festa que eu nem poderia entrar’
Com humor, a cantora relembrou início do relacionamento no Love & Dance
Como diz o ditado, se for para ser, será! A cantora Lexa foi a convidada especial do sexto episódio de Love & Dance e revelou o início de sua história de amor com o ator Ricardo Vianna. A artista mostrou que o relacionamento tem tudo a ver com o programa, pois une amor e dança.
Rafa puxou o assunto: “Lexa, você conheceu o Ricardo dançando forró, conta para a gente!” E a cantora revelou todos os detalhes: “Eu estava lá em Noronha, em uma viagem que eu nem iria, fui em uma festa que eu nem poderia entrar, porque era de uma marca concorrente da que eu era [contratada]”, brincou.
Veja mais:
Na festa, o que parecia improvável aconteceu: “Estava lá jogando todo o meu charme, solteira há 20 dias! Fiquei casada muitos anos, solteira poucos dias, e aí o gatão me viu e me conquistou dançando. Ele falou, que sorriso lindo!”
A apresentadora ficou empolgada e perguntou se existia amor a primeira dança. Lexa confirmou: “Existe, eu sou prova!” Atualmente, eles estão noivos e planejam o casamento!
Se liga:
O próximo episódio do Love & Dance vai ao ar em breve. Reveja a temporada no RecordPlus e acompanhe o site oficial para ficar por dentro de todas as novidades!
No auge! Relembre os participantes da melhor idade no Love & Dance
1 / 7