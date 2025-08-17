Beijão e cantora no chão! Veja como foi o match de Chris e William no Love & Dance Lexa disse que ‘cairia dura’ se rolasse beijo no palco Novidades|Do R7 17/08/2025 - 20h15 (Atualizado em 17/08/2025 - 20h16 ) twitter

Chris e Willian exalaram química no programa! Reprodução/RECORD

O Love & Dance retornou com tudo para a tela da RECORD! Neste domingo (17), o modelo William Rodrigues deu um jeitinho de encontrar a crush, Chris Pavani, no palco e concretizou o match que já tinha rolado no mundo virtual. A cantora Lexa ficou chocada, e se jogou no chão!

Rafa Brites e Felipe Andreoli apresentaram o casal para o público mostrando que os dois tinham tudo a ver e já se conheciam. Eles deram match nas redes sociais e estavam se falando há sete meses, porém, a conversa esfriou e o encontro nunca rolou!

Willian soube que a modelo iria para o Love & Dance, e resolveu tentar a sorte: se inscreveu e contou sua história para a produção, que prontamente tratou de uni-los. Chris não sabia de nada: “Ela não faz ideia de que o boy que está aqui é o cara que ela paquerava na internet”, disse Rafa.

Andreoli estava tão animado que citou a possibilidade de acontecer um beijo, nesse momento, Lexa prometeu: “Gente, eu cairia durinha aqui! Se beija, eu desmaio!”

O modelo estava super nervoso, pois não sabia qual seria a reação da crush: “Coração está na ponta da língua”, brincou. Eles dançaram Feeling Good, da Nina Simone, e na hora que se olharam, desmontaram! Os dois riram, erraram toda a coreografia e deram o maior beijão quando a música acabou. Lexa cumpriu a promessa e se jogou no chão, dando um susto em Rafa!

Como Andreoli disse: “O presencial venceu!”

Se liga:

A reação dos jurados com esse beijo 🗣 #LoveDance pic.twitter.com/ZjkDYw8ORA — RECORD (@recordtvoficial) August 17, 2025

O próximo episódio do Love & Dance vai ao ar em breve. Reveja a temporada no RecordPlus e acompanhe o site oficial para ficar por dentro de todas as novidades!

