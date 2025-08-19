Rivalidade feminina? Anny e Helen se divertem juntas nos bastidores do Love & Dance
Elas dançaram com o mesmo pretendente no sexto episódio
Elas tinham tudo para serem rivais, mas se conectaram e acabaram se tornando amigas nos bastidores do Love & Dance! A modelo Anny Moretti e a analista de RH Helen Natalí participaram do sexto episódio do programa ‘disputando’ o empresário Sean Sumida. Olha o que rolou!
O participante teve uma grata surpresa quando chegou nos ensaios, pois soube que teria chance dupla de conhecer um amor. A primeira pretendente apresentada foi Helen, e eles dançaram Love Yourself, do Justin Bieber, ambientado em uma estação de trem. No final da performance, rolou até troca de olhares!
Em seguida, Sean conheceu Anny. O empresário demonstrou maior nervosismo, e tanto a plateia quanto os comentaristas chutaram que ele tinha gostado mais da modelo. De fato, o rapaz escolheu a segunda pretendente, mas acabou se surpreendendo. Na hora de revelar o match, Anny disse ‘não’!
O que o público não sabia é que tinha rolado um encontrinho especial nos bastidores! As duas saíram do palco solteiras, porém, se conheceram por trás das câmeras e deram início a uma bela amizade. O Love não rolou, mas teve muita diversão com as novas amigas!
O próximo episódio do Love & Dance vai ao ar em breve. Reveja a temporada no RecordPlus e acompanhe o site oficial para ficar por dentro de todas as novidades!
Beijo, desmaio e risadas! Confira detalhes do sexto episódio de Love & Dance
