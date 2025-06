Conselheira amorosa! Veja as dicas de Adriane Galisteu sobre romance no Love & Dance A apresentadora de A Fazenda foi a convidada especial do quarto episódio do dating show Novidades|Do R7 30/06/2025 - 10h16 (Atualizado em 30/06/2025 - 10h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ela estava impecável no dating show da RECORD! Reprodução/RECORD

Com um casamento de sucesso, Adriane Galisteu tem os melhores conselhos quando o assunto é amor! A apresentadora participou do júri no quarto episódio do Love & Dance, e além de se divertir muito, presenteou os solteiros e o público com dicas sagazes de romance. Se liga!

“Eles estão conectados com os sonhos e com as vontades, hein?”

Galisteu chamou a atenção do público para o “pré-match” entre Julianna Rodrigues e Diego Arevalo, que disseram que adoram se exercitar, querem casar e pretendem constituir família. A apresentadora já viu que daria certo antes mesmo de assistir à dança!

“Ele falou que tem um parafuso a menos, achei muito bom! Já abre um leque, todo mundo tem mais chance”.

‌



Quando Pedro Pilar se apresentou, confessou que é brincalhão, extrovertido e tem ‘um parafuso a menos’. Adriane pescou a fala e disse que isso pode ser uma qualidade na procura por um amor. Concorda?

“Ela estava muito nervosa, e ele foi bem generoso com ela, ajudou a acalmar.”

‌



Galisteu também notou que Pedro teve empatia por Kauane, que estava muito ansiosa na hora da dança. A apresentadora explicou que estar atento à parceira é fundamental para gerar conexão.

“Você está sozinha há um tempão, acho que já se acostumou a ficar sozinha, aí dá um medinho de ter um parceiro. Mas a gente vai ficando exigente demais com a vida.”

‌



Quando Beatriz deu um ‘não’ para Pedro, Adriane aconselhou a atriz, alertando sobre a possibilidade de ela não ter novas experiências amorosas por ser bastante criteriosa. Gostou da dica?

“Achei eles um pouco diferentes. Ele com energia de menino e ela de mulherão... Mas energia de gostosa com energia de novinho dá certo!”

Na apresentação de Luzia e Vinicius, Galisteu achou que os participantes estavam em vibes diferentes, mas logo mudou de ideia quando Marisa Orth disse que os opostos também podem se atrair.

Curtiu a participação da Galisteu no programa? Não perca o próximo episódio, com Celso Zucatelli e Vanessa Lopes no júri!

Se liga:

E não perca o próximo episódio de #LoveDance! É domingo (6), na tela da RECORD! 📺💘💃🏻 pic.twitter.com/qurARW0944 — Love&Dance (@lovedancerecord) June 29, 2025

Com apresentação de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Love & Dance vai ao ar aos domingos, a partir das 18h15, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro de todas as novidades!

Luz na passarela do amor! Relembre os looks deslumbrantes do Love & Dance:

Publicidade 1 / 9 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Os looks complementam o show no Love & Dance! Para entrar no palco do programa, todos capricham no visual e acabam transformando o dating show em um verdadeiro desfile. Confira figurinos incríveis que já passaram pela passarela do amor!