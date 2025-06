Julianna e Diego entregam conexão imediata no Love & Dance: ‘O olhar acabou comigo’ O match veio acompanhado de química e uma ‘quedinha’ Novidades|Do R7 29/06/2025 - 20h22 (Atualizado em 29/06/2025 - 20h22 ) twitter

Curtiu o novo casal do dating show? Reprodução/PlayPlus

O amor escorrega, mas não desiste nunca no Love & Dance! Prova disso foi a dança da gestora de pessoas Julianna Rodrigues, de 36 anos, e do promotor de eventos Diego Arevalo, de 30. Eles se apoiaram na coreografia e mostraram conexão incrível, com direito a match e olhares matadores!

“Vim me casar, cansei da repescagem”, anunciou Julianna na apresentação. E Diego concordou, mesmo sem saber: “Minha vontade é de casar, pretendo constituir minha família, ser pai!”

Os dois amam se exercitar, cuidam bem da saúde e são intensos. Diego chegou a vislumbrar o futuro: “Um cabelo cacheado”, apontou sobre suas preferências.

Eles dançaram ao som de Pé na Areia, do Diogo Nogueira, e de cara, já se gostaram! Diego tinha dito que não dançava bem, e de fato, deu algumas escorregadas na coreografia, chegando a se desequilibrar com Julianna. Ela, por sua vez, foi muito gentil e dizia que ele estava ‘maravilhoso’ na dança.

O resultado não poderia ser diferente, o brilho nos olhos entregou que eles deram o match imediato: “Foi o olhar! O olhar acabou comigo”, confessou o rapaz. Eles se abraçaram e Julianna brincou com a escorregada: “A queda que tive por ele não deu para disfarçar, fiquei chocada de amores!”

Ela ainda comentou o que mais agradou na dança: “Ele não tirava o olho de mim em nenhum momento, ele não tá tirando, olha”, apontou, fazendo a plateia cair de amores.

Nos bastidores, eles deram continuidade à conexão. Julianna disse que estava incrédula com o que viveu, e já chamou Diego de ‘mozão’. Ele curtiu e ainda soltou: “Por mim, já desceria a serra hoje mesmo!” Será que o próximo encontro vai ser pé na areia, como a música do casal?

Assista:

Com apresentação de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Love & Dance vai ao ar aos domingos, a partir das 18h15, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro de todas as novidades!

