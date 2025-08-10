Bodas de cristal! Rafa Brites e Felipe Andreoli comemoram 15 anos de casamento O casal curtiu o dia em família, do jeitinho que eles amam Novidades|Do R7 10/08/2025 - 14h53 (Atualizado em 10/08/2025 - 14h53 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Rafa Brites e Felipe Andreoli inspiram os fãs com relação de amor e parceria Reprodução/Instagram

O Love & Dance não poderia ter apresentadores melhores do que Rafa Brites e Felipe Andreoli! O casal é inspiração para os participantes que vão ao programa com a esperança de encontrar um grande amor. Juntos há 15 anos, eles se mantêm apaixonados e completamente conectados. Prova disso é que esqueceram a data das bodas de cristal, riram e aproveitaram do jeitinho que mais amam!

Nas redes sociais, Rafa brincou: “Esquecemos dos 15 anos hoje… Esquecemos (de lembrar). Ainda bem que é sempre assim leve e cheio de amor!” Sagaz, o maridão discordou, alegando que assim que completaram os 14 anos, as comemorações de 15 começaram a valer: “A gente já está celebrando esse ano!”

E que ano, não é? 2025 foi estreia do casal em três super programas da RECORD, e todos eles têm a essência da Rafa e do Felipe: são o verdadeiro Power Couple, esbanjam Love... Apesar do Dance não ser lá essas coisas, e se divertem com alegria contagiante no Game dos 100!

A comemoração das bodas de cristal foi muito especial, ao lado dos filhos, em casa, grudadinhos e bem relaxados, tão relaxados que até deixaram escapar o time do coração de Andreoli! Quer saber qual é? Olha para a jaqueta!

‌



Assista:

O próximo episódio do Love & Dance vai ao ar no domingo (17). Reveja a temporada no PlayPlus e acompanhe o site oficial para ficar por dentro de todas as novidades!

No auge! Relembre os participantes da melhor idade no Love & Dance

Publicidade 1 / 7 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Eles emocionaram com suas histórias de vida e um desejo em comum, encontrar o amor no Love & Dance! Os participantes 60+ deram um verdadeiro show no palco e inspiraram o público a nunca desistirem dos seus sonhos. Relembre!