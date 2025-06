Com hits românticos, Love & Dance recebe Pocah e Joaquim Lopes neste domingo (22) Gloria Groove, Christina Perri, e outros grandes artistas farão parte da trilha sonora do terceiro episódio Novidades|Do R7 18/06/2025 - 15h00 (Atualizado em 18/06/2025 - 15h00 ) twitter

Não perca os novos matches do programa! Edu Moraes/RECORD

O amor e a música voltam a embalar a noite dos domingos na RECORD em mais um episódio de Love & Dance. A partir das 18h15, o programa recebe dois convidados especiais que prometem levar emoção e leveza ao palco: a cantora Pocah e o ator e apresentador Joaquim Lopes.

Nesta semana, grandes sucessos que marcaram gerações de fãs vão passar pelo palco do dating show. Canções como Ain’t No Mountain High Enough, de Marvin Gaye & Tammi Terrell, Can’t Take My Eyes Off You, de Frankie Valli, Nosso Primeiro Beijo, da Gloria Groove, e A Thousand Years, da Christina Perri, formam a trilha sonora da noite.

Sob o comando de Rafa Brites e Felipe Andreoli, e com os comentários de Marisa Orth, o programa contará ainda com as opiniões afiadas de Joaquim Lopes e Pocah, trazendo suas vivências e perspectivas sobre relacionamentos, e ajudando o público a descobrir se rolou conexão ou se ficou faltando aquele match no palco.

Com apresentação de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Love & Dance vai ao ar aos domingos, a partir das 18h15, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro de todas as novidades!

