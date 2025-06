Claudia Carmo define experiência no Love & Dance: ‘Momento mágico’ A jornalista revelou se o romance com o crush deu certo e falou sobre seus maiores sonhos Entrevistas|Do R7 18/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 18/06/2025 - 02h00 ) twitter

Clau compartilha o lifestyle nas redes sociais Reprodução/Instagram

Decidida e carismática, Claudia Carmo chamou a atenção do público no Love & Dance! A jornalista entrou no programa a fim de encontrar um amor e saiu de lá com um match cheio de química. Em entrevista para o site oficial, ela comentou sobre o romance, a experiência no dating show e revelou seus sonhos.

“Eu amo dançar, então para mim foi impossível resistir a uma experiência que unia dança, emoção e a chance de me conectar com alguém de forma diferente. E confesso que logo pensei, ‘será que vou encontrar o amor da minha vida dançando num programa de TV? (Risos)”, contou Claudia.

A participante aproveitou cada instante do dating show: “Foi tudo muito especial! Estar naquele palco, vivendo algo novo, me emocionou profundamente — ainda mais assistindo depois com a minha família. Foi um momento mágico que vou guardar para sempre no coração!”

Ela dançou ao som de Ainda Bem, da Marisa Monte, com o professor de boxe Márcio Aurélio. A química foi instantânea, selada com um beijo e o primeiro match do episódio.

“O Márcio é uma pessoa maravilhosa! Depois do programa, continuamos nos falando e viramos amigos. Mas ele deixou claro que não está pronto para um relacionamento, e eu, no momento, estou em busca de algo sério, de um namoro de verdade”, explicou.

Meu coração continua na pista, à procura de um amor de verdade! Pronta para me apaixonar e que essa paixão se transforme em amor! (Claudia Carmo)

Segundo Claudia, a conexão que tiveram foi bonita, mesmo que breve: “Enquanto isso… Sigo dançando e sonhando — porque o meu coração continua na pista, à procura de um amor de verdade! Pronta para me apaixonar e que essa paixão se transforme em amor".

Por falar em sentimentos, a parte que a jornalista mais curtiu foi a apresentação no palco: “A energia, o frio na barriga, a entrega… foi emocionante estar ali dançando com alguém que eu nunca tinha visto antes e, mesmo assim, criar uma conexão tão intensa."

Ela também exaltou a interação com os apresentadores e convidados, além de revelar animação dos bastidores: “A troca com as outras meninas, em meio à ansiedade, a equipe incrível que me produziu, o clima leve e divertido… Fiz amizades lindas que quero levar para vida. Tudo foi mágico! Amei demais", afirmou.

Arte e comunicação

Essa não foi a primeira vez de Claudia na tela da RECORD, ela brilhou em A Grande Conquista 2, e adoraria ir além: “A Fazenda está super no meu radar (Risos). Quero muito! Seria uma chance incrível! De mostrar ainda mais quem eu sou, com verdade, entrega e muita emoção! Meu grande sonho sempre foi viver de comunicação e arte. Amo TV! Trabalhar por muitos anos nos bastidores me ensinou demais".

A jornalista já foi produtora na emissora, e disse que estar de volta, dessa vez em frente às câmeras, é a realização de um sonho. Ela pretende continuar investindo nas redes sociais, onde tem recebido carinho imenso dos seguidores: “Lá, mostro meu lifestyle e procuro inspirar as pessoas a terem mais qualidade de vida, por meio da dança, de atividades físicas e também o meu trabalho como comunicadora”, apontou.

Para finalizar, ela deixou um recadinho para o público: “Podem esperar muito amor, dedicação, novos projetos e uma Claudia cada vez mais pronta para se conectar, entreter e emocionar. Tô só começando!”

Relembre a dança:

Com apresentação de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Love & Dance vai ao ar aos domingos, a partir das 18h15, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro de todas as novidades!

