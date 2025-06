Mayara e Marcelo encantam os convidados do Love & Dance: ‘A gente se perdeu e se achou’ Eles foram o terceiro match do episódio e conquistaram o coração do público Novidades|Do R7 16/06/2025 - 16h26 (Atualizado em 16/06/2025 - 16h26 ) twitter

O casal fechou o episódio com um beijinho fofo Reprodução/PlayPlus

De bem com a vida e animados, Mayara e Marcelo fecharam o segundo episódio do Love & Dance com chave de ouro, ou melhor, com um match de milhões! Ao som de Meu Pedaço de Pecado, do João Gomes, rolou selinho, sorrisos e beijo no camarim.

A gerente de projetos Sonia Mayara, 37 anos, apostou: “Estou focada no programa, vou encontrar meu mozão!” E o educador ambiental Marcelo Gondo, de 40, não ficou para trás: “Danço forró há incríveis 25 anos. Lembro de ter 15 anos e estar dançando no colégio. Se não fosse o forró, minha vida amorosa estaria muito mais complicada”, brincou.

Logo no início da dança, eles erraram um passinho e improvisaram com um abraço! Marisa Orth caiu de amores pelo possível casal: “Umas graças, dando risada de verdade, estavam se divertindo!” Rafa Brites achou os participantes ‘mimosos’, e Felipe Andreoli deu risada quando lembrou de alguns errinhos da coreografia.

O match rolou, e foi seguido de um beijo que levou a plateia aos gritos na torcida.

Marisa quis saber quando foi que eles perceberam que a conexão aconteceu, e Mayara revelou: “Acho que foi quando a gente se perdeu e se achou”, disse, emocionando a plateia. A atriz concluiu: “Renova a esperança, a fé, é bonito de ver!”

Nos bastidores, Mayara falou que deixará o segundo encontro sob responsabilidade de Marcelo. O rapaz não perdeu tempo e convidou a crush para jantar. Eles selaram o início do romance com mais um beijinho!

Com apresentação de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Love & Dance vai ao ar aos domingos, a partir das 18h15, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro de todas as novidades!

