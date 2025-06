Cláudia e Márcio protagonizam beijão no Love & Dance: ‘No olhar a gente conseguiu dar aquele match’ Eles se conectaram imediatamente no palco do dating show Novidades|Do R7 15/06/2025 - 21h00 (Atualizado em 15/06/2025 - 21h00 ) twitter

O primeiro beijo do episódio foi do casal Reprodução/PlayPlus

O segundo episódio do Love & Dance foi caprichado no romance! Logo na primeira dança, a jornalista Cláudia Carmo, de 52 anos, e o professor de boxe Márcio Aurélio, de 54, deram match após uma dança cheia de química. O beijão veio aí, e eles saíram juntinhos do palco!

Entre as várias curiosidades em comum, Cláudia e Márcio combinam na animação, no amor pela dança e na vontade de encontrar um grande amor. A participante já deixou claro na apresentação: “Um homem que dança tem 95% de chance de me conquistar!”

Já Márcio, soltou uma piada: “Nunca fui casado, quando perguntam para mim, qual seu estado civil, eu falo inteligente, nunca me casei... Por enquanto!”

Eles dançaram ao som de Ainda Bem, da Marisa Monte. A coreografia aconteceu com guarda-chuvas e muita conexão. Felipe Andreoli até aproveitou para brincar: “Será que vai chover na horta deles?”

‌



O match veio acompanhado de um beijão, e Marisa Orth foi à loucura com a atitude do casal! Depois de beijar, Cláudia revelou: “Só estando aqui para sentir o que ainda estou sentindo, um monte de borboletinhas!”

No depoimento, ela ressaltou: “No olhar a gente conseguiu dar aquele match”. Onde será o segundo encontro desse casal cheio de química?

‌



Assista:

Com apresentação de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Love & Dance vai ao ar aos domingos, a partir das 18h15, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro de todas as novidades!

‌



