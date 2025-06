Marco Luque conta suas impressões sobre o Love & Dance e revela: ‘Adoro dançar com minha mulher’ O humorista ainda imaginou como os personagens Mary Help e Jackson Faive se sairiam no programa Entrevistas|Bianca Barbosa, do site oficial 11/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 11/06/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ele fez sucesso com o público na estreia do dating show Reprodução/RECORD

Onde ele está, o riso é garantido! Marco Luque divertiu o público com comentários sagazes na estreia do Love & Dance. O humorista foi convidado ilustre do programa ao lado da atriz Suzana Alves, e ajudou o dating show a conquistar sucesso no primeiro episódio. Em entrevista para o site oficial, Luque contou sobre a atração e soltou a imaginação com seus personagens.

“Adorei o formato do Love & Dance. Me diverti muito com todos ali. Pudemos criar uma dinâmica muito legal para ajudar os participantes encontrarem a pessoa amada. O público deve ter curtido muito, com certeza. As apresentações foram, todas elas, muito bacanas”, afirmou Marco.

O humorista curtiu cada detalhe do dating show, mas teve seu momento favorito: “Claro que tudo estava espetacular, desde o cenário até o look dos participantes, mas a parte que eu mais gostei foi a hora da dança, especificamente quando os convidados se olham pela primeira vez.”

Marco está noivo da maquiadora Jéssica Correia, e revelou que é pé de valsa com a amada: “Eu adoro dançar com minha mulher, forró principalmente, acho que não me sairia mal em dançar ali com o pessoal, viu? Mas desta vez não rolou, pelo menos conosco, mas os que dançaram, foram muito bem”, pontuou.

‌



Marco e Jéssica estão juntos há cinco anos Reprodução/Instagram

Ele já encontrou um amor para a vida, mas como agiriam os personagens do humorista no Love & Dance? Marco soltou a imaginação: “Com certeza, iriam arrebentar. A Mary Help adora fazer suas tarefas curtindo um som e fazer isso para encontrar o amor da vida dela, seria muito legal. Já para o Jackson Faive, com todo aquele estilo dele, iria criar uma dinâmica bastante divertida para o programa, e claro, está na hora de ele achar a amada.”

A carreira do artista segue bombando! Atualmente, ele está com um novo show em cartaz, É Disso Que Eu Tô Falando, e a atração está rodando pelo Brasil. No Dia dos Namorados, nesta quinta (12), ele se apresenta no Teatro das Artes, em São Paulo.

‌



Com apresentação de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Love & Dance vai ao ar aos domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro de todas as novidades!

Opinião dos especialistas! Público rasga elogios para o Love & Dance:

Publicidade 1 / 8 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share A voz do povo é soberana! E a estreia do Love & dance foi agraciada por comentários muito positivos e cheios de amor do público. Eles são os verdadeiros especialistas do entretenimento, não há dúvidas. Veja os melhores comentários!