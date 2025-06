Ellen Cardoso relembra explosão de sentimentos ao lado de Naldo no Love & Dance: ‘Como se fosse a primeira vez’ Moranguinho também divulgou agenda cheia com o novo projeto do marido Entrevistas|Do R7 19/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 19/06/2025 - 02h00 ) twitter

O casal brilhou no palco do dating show Antonio Chahestian/RECORD

Há 15 anos juntos, Ellen Cardoso e Naldo Benny cultivam a mesma paixão dos primeiros momentos do namoro. Prova disso foi a dança cheia de química e romantismo no Love & Dance! Em entrevista para o site oficial, Moranguinho falou sobre a experiência no dating show e revelou agenda de sucesso com o projeto Casa do Naldo.

O casal foi convidado para o segundo episódio do programa, e Ellen lembra com carinho das emoções que a atração proporcionou: “A parte que eu mais gostei é o momento da dança, a dança mexe muito comigo. Por si só ela já fala, tem toda uma energia, toda uma entrega. Nesse caso tem o lance do olhar, envolvido com a ansiedade dos casais, e um pouco de nervosismo.”

Ela pôde experimentar essa ansiedade no palco do programa, quando se apresentou com o marido ao som de I Will Always Love You, de Whitney Houston: “Foi incrível, uma mistura de sentimentos. Fiquei super nervosa e foi muito engraçado isso, porque depois de tantos anos na televisão, fazendo shows, senti um frio na barriga como se fosse a primeira vez, coração acelerado”, confessou.

E depois da apresentação, as emoções continuaram a transbordar: “Quando a dança terminou eu estava trêmula, as pernas completamente bambas, mas foi muito legal, eu adorei a experiência. Poder se expressar através da dança é algo que eu amo muito. Foi incrível, quero fazer mais vezes!”

Quando a dança terminou eu estava trêmula, as pernas completamente bambas, mas foi muito legal, eu adorei a experiência (Moranguinho sobre a dança com Naldo no Love & Dance)

O público não soube, mas Naldo se machucou durante o ensaio. Mesmo assim, ele juntou as forças e garantiu um espetáculo com a amada: “A Eve, que foi a coreografa, foi uma querida, super paciente, incrível. Fiquei muito feliz porque ela acreditou no nosso potencial e fez uma coreografia com alto grau de dificuldade, a gente precisou até dar uma adaptada, durante o ensaio o ‘mô’ acabou se machucando”, revelou.

Moranguinho explicou o perrengue que passaram, e a felicidade ao exibir uma ótima performance: “É um problema antigo que ele tem de coluna e no fêmur, mas acho que a gente conseguiu entregar dentro do pouco tempo que a gente teve para ensaiar, na verdade, acabaram sendo horas de ensaio depois dessa adaptação da coreografia. Mesmo com todo o nervosismo, foi muito bom!”

Carreira bombando

Naldo e Ellen estão a todo vapor com um projeto muito especial para o casal, chamado Casa do Naldo. Depois de 25 anos de carreira no funk, o cantor se lançou no pagode com gravação de DVD em janeiro, álbum com três volumes e shows pelo Brasil.

As parcerias também estão estreladas! Naldo já dividiu palco com Xandy Harmonia, Suel, Pagode do Adame, Orochi, Marvvila, Arlindinho, e outros nomes de peso. O próximo show acontece nesta sexta (20), às 12 horas, no Rio de Janeiro.

Veja a agenda do casal:

Relembre a apresentação do casal:

Com apresentação de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Love & Dance vai ao ar aos domingos, a partir das 18h15, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro de todas as novidades!

Chuva de beijos! Relembre os melhores momentos do segundo episódio do Love & Dance

