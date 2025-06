Rafa Brites mostra a saga do figurino perfeito para brilhar no Love & Dance A apresentadora testou várias opções e elegeu um look poderoso para a estreia Bastidores|Do R7 10/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 10/06/2025 - 02h00 ) twitter

Aprovou a escolha do visual dos apresentadores? Reprodução/Instagram

Para ser destaque na televisão, os apresentadores não podem derrapar na escolha dos figurinos! E dia de estreia é sempre uma loucura, tanto que Rafa Brites mudou de look de última hora no Love & Dance. Como bom parceiro, Felipe Andreoli, também trocou o visual para aparecer combinadinho com a esposa. Eles compartilharam a saga das roupas nos bastidores, além de comentários sobre o programa!

“Para a estreia, a gente queria uma coisa glamourosa. Esse palco é muito brilhoso, ele requer”, apontou Rafa, explicando a mudança de um look all black para um dourado arrebatador.

Andreoli apareceu de branco e azul, e lamentou: “Vou ter que trocar tudo o que tinha programado. Sabe por quê? Porque a Rafa resolveu mudar de roupa. E a prioridade, meus amigos, como um bom cavalheiro, é o quê? Deixar ela ir com a roupa que ela quiser e escolher uma que combine com a dela. [...] A última palavra é sempre a minha... Sim, senhora!”

Marco Luque também marcou presença para comentar a estreia dos amigos no comando do programa. O humorista contou que Andreoli é muito estudioso e focado, o que completa as qualidades da esposa: “Conquista todo mundo com o jeitão dela de moleca.”

‌



Suzana Alves aproveitou para resumir o que o público iria encontrar no programa: “Mexe muito com a nossa emoção. Altos e baixos o tempo todo. Expectativa, choro, muito riso. Ai, gente. Tá lindo!”

No vídeo publicado nas redes sociais, Andreoli e Rafa mostraram a interação com a plateia antes da gravação. Eles se conectam com os expectadores e deixam todos muito à vontade para se sentirem em casa. Fofos, não é?

‌



Se liga:

Com apresentação de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Love & Dance vai ao ar aos domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro de todas as novidades!

Emoção, beijos e risadas! Confira o resumão do primeiro episódio de Love & Dance:

