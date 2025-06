Texto, ponto e voz: Andreoli e Rafa mostram detalhes da preparação para apresentar o Love & Dance O casal mostrou que o programa vai muito além do que é exibido na tela da RECORD Bastidores|Do R7 16/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 16/06/2025 - 02h00 ) twitter

Curte descobrir os segredos dos bastidores? Reprodução/Instagram

Acha que é mole gravar um programa do tamanho do Love & Dance? O que é exibido na televisão, é só uma parte de todo o trabalho da equipe! Felipe Andreoli e Rafa Brites mostraram detalhes dos bastidores do dating show, com direito a leitura de texto, teste de microfone, e aquecimento da voz. Se liga!

Os apresentadores apareceram batendo o texto que aparece no teleprompter, e em seguida, Felipe mostrou a colocação do microfone e preparação da aparelhagem: “Aqui tem um ponto [eletrônico], que o diretor fala comigo. Tudo isso tem que estar perfeito!”

Além de estarem atentos com tudo o que rola no programa, os apresentadores ficam ligadinhos nos comandos do diretor Marcelo Amiky. Eles recebem as informações direto no ponto colocado na orelha direita. E como saber se está tudo funcionando bem? Andreoli responde: “Aqui tem teste de tudo!”

Com figurino e aparelhagem colocados, os apresentadores começam a preparação da voz, aquecendo as cordas vocais com exercícios que parecem engraçados para quem não conhece. Felipe inicia abrindo bem a boca, para soltar as articulações, depois segue para um sopro fino e um som crepitante: “Papo de maluco, né? Mas na hora, a voz sai maravilhosa!”

Se liga:

Com apresentação de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Love & Dance vai ao ar aos domingos, a partir das 18h15 na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro de todas as novidades!

