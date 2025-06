Pocah revela como conquistou Ronan: ‘Me apaixonei pelo meu marido de primeira!’ A cantora foi uma das convidadas especiais do terceiro episódio do Love & Dance Novidades|Do R7 24/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 24/06/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Curtiu a participação da cantora no dating show? Reprodução/RECORD

Pocah contagiou o público do Love & Dance com alegria e espontaneidade. Durante o programa, ela entrou no clima de romance e revelou como e onde conquistou o marido, o empresário Ronan Souza. Eles estão juntos há seis anos e esbanjam romantismo nas redes sociais.

“Me apaixonei pelo meu marido de primeira! Foi numa balada, teve a ver com dança. Era madrugada, umas três da manhã. Ele fala que uma das coisas que mais chamou atenção dele foram meus dotes de dançarina”, disse.

Rafa Brites ficou encantada com a história, e adicionou: “Foi um amor à primeira dança!”

Pocah se divertiu com os participantes do programa e não hesitou em opinar sobre o último casal a se apresentar: “Na dúvida, é melhor fazer se de qualquer jeito vão falar”, disse, parafraseando sua música Nunca Tá Bom. A cantora cantou um trecho do hit no palco e a plateia adorou.

‌



Veja:

Com apresentação de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Love & Dance vai ao ar aos domingos, a partir das 18h15, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro de todas as novidades!

Climão, match e carão! Veja os melhores momentos do terceiro episódio de Love & Dance

Publicidade 1 / 8 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Pense em um episódio delicioso de acompanhar! O terceiro programa trouxe um misto de sentimentos para o público. Rolou climão, emoção nas danças, sensualidade, match e várias risadas. Veja os melhores momentos do Love & Dance!