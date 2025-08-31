Adryana 'perde o equilíbrio' e dá adeus ao Game dos 100

O quinto jogo do Game dos 100 deste domingo (31) foi simples: os jogadores precisaram empilhar caixas. O objetivo principal era não deixar as caixas caírem. A cada novo toque sonoro, a dificuldade aumentava. Na oitava caixa, oito pessoas derrubaram os objetos e foram colocados na rodada de fogo. Novamente na oitava rodada, Adryana e Anderson Lima derrubaram e foram disputar a classificação. Com mais rapidez nos avisos sonoros, rapidamente, eles chegaram de novo a mesma rodada, onde Anderson se superou e empilhou as caixas. O mesmo não pode ser dito para a artista, que desabou sua pilha e se tornou a 65ª eliminada.



