Alane se perde, não consegue cumprir a prova e é eliminada

5 copos, uma mesa e algumas bexigas. Na sexta prova, os participantes precisaram prender copos com bexigas e levar até outra mesa. Cada participantes usou uma estratégia para concluir a atividade. Num piscar de olhos, a prova foi se desenrolando. Alane se perdeu, não entendeu muito bem o funcionamento e foi eliminada do Game dos 100.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!