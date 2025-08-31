Alexis vence Anderson em disputa de tirar o fôlego e se classifica para a próxima etapa

O quarto desafio do Game dos 100 exigiu múltiplas atividades dos jogadores. Eles precisaram cortar, colar e grampear o mais rápido possível. Isso porque eles tiveram que criar correntes com cartolina para garantir vaga na próxima etapa. Enquanto uns tiveram facilidade, outros se enrolaram para cortar as tiras e montar os elos. A disputa final ficou entre Alexis Couto e Anderson Calisthenics, que travaram uma das batalhas mais dramáticas do Game dos 100. O embate dos dois foi decidido por um detalhe, e Anderson foi o 64º eliminado.



