Alisha faz uso do autocontrole para escapar de eliminação
Jogadores precisaram levar bolinhas de uma mesa para um pote, mas com uma dificuldade extra
Na terceira prova da semana, os jogadores precisaram levar seis bolinhas de uma mesa, para um pote. Contudo, a raquete utilizada tinha um buraco no meio, para dificultar a vida dos jogadores. Cada pessoa no campo de prova usou uma estratégia; uns com velocidade, outros com mais calma e, assim, foram concluindo a atividade. Na reta final da prova, ficaram apenas mulheres. Alisha precisava levar apenas mais uma bolinha, enquanto Fernanda Gomes, duas. Ambas aparentavam muito nervosismo, mas Alisha respirou fundo, teve controle e venceu a prova. Já Fernanda Gomes não concluiu a atividade e se tornou a 33ª eliminada do Game dos 100.
