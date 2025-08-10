Alisha faz uso do autocontrole para escapar de eliminação

Na terceira prova da semana, os jogadores precisaram levar seis bolinhas de uma mesa, para um pote. Contudo, a raquete utilizada tinha um buraco no meio, para dificultar a vida dos jogadores. Cada pessoa no campo de prova usou uma estratégia; uns com velocidade, outros com mais calma e, assim, foram concluindo a atividade. Na reta final da prova, ficaram apenas mulheres. Alisha precisava levar apenas mais uma bolinha, enquanto Fernanda Gomes, duas. Ambas aparentavam muito nervosismo, mas Alisha respirou fundo, teve controle e venceu a prova. Já Fernanda Gomes não concluiu a atividade e se tornou a 33ª eliminada do Game dos 100.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!