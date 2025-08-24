Anderson Lima e Joi Almeida se desentendem e estudante é eliminada do Game dos 100

O Game dos 100 deste domingo (24) chegou na metade, ou seja, dos 100 competidores, apenas 50 continuam na batalha pelo prêmio de R$ 300 mil. Na primeira prova desta semana, os participantes foram divididos em grupos. Cada um recebeu calhas, e eles precisaram se organizar para que uma bola chegasse de um ponto a outro do campo de provas. Se a bola caisse no chão, o grupo deveria reiniciar a prova. De maneira rápida, três das cinco equipes concluíram a atividade. A decisão final ficou entre Anderson Lima e Joi Almeida, que trocaram farpas antes da prova. O cover de Gusttavo Lima se saiu bem e deu um show. Com o resultado, a estudante se tornou a 50ª eliminada do Game dos 100.



