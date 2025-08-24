Ângela Bismarchi e Gilson travam disputa emocionante no Game dos 100

A sexta prova desta semana é simples: os jogadores precisam puxar, com o pés, uma garrafa. O objeto precisa chegar até uma marca no chão, sem cair nenhuma vez. Essa é o tipo de prova que cada jogador traça sua estratégia e o silêncio reina no campo de prova. Ângela Bismarchi, Anderson, Estevan e Gilson, que deixaram a garrafa cair, tiveram que jogar mais uma rodada. Tensos, os jogadores não poderiam errar de novo. A disputa ficou entre Ângela e Gilson. E em uma disparada, a psicanalista correu atrás do prejuízo, foi para o tudo ou nada e eliminou Gilson do Game dos 100.



