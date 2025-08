Apesar de achar prova fácil, Cris Piza é eliminada por nervosismo

A terceira prova da semana pareceu simples na teoria, mas tem nem tanto na prática. Os competidores precisaram passar o cordão através do shorts. A sala de provas ficou silenciosa, todos concentrados na atividade. Com o final da prova se aproximando, restou aos participantes apoiarem uns aos outros. A disputa ficou entre Ovelha e Cris Piza. E com a tensão tomando conta, os dois ficaram nervosos e o cantor, mesmo sem jeito, conseguiu passar o cordão. Dessa forma, a cantora, que havia dito antes da prova que teria facilidade, já que também é costureira, não conseguiu concluir a prova e se tornou a 23ª eliminada.



