Babi Cris se desequilibra em momento decisivo e é eliminada

A última prova deste domingo (17) foi uma corrida de blocos. Os participantes foram separados em três grupos de 17 pessoas, que disputaram três baterias. Os jogadores que ficaram na berlinda foram Semile, Babi Cris e Anderson Lima. Os competidores demonstraram muita ansiedade, o que atrapalhou na hora de se movimentarem com os blocos no pé. E a emoção foi até o último instante! Babi Cris e Anderson Lima estavam disputando até na hora do encaixe da peça, quando Babi se desequilibrou. Com isso, a modelo se tornou a 49ª eliminada.



