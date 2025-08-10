Caio se perde na organização das balas e é eliminado

Para quem é organizado, a quarta prova era fichinha, já que os competidores precisaram separar balas pelas cores. Nessa atividade, a organização e a calma precisaram andar juntas. Enquanto todos os participantes foram concluindo o desafio, Caio Maron e Alexis se desesperavam. Em dado momento, Alexis achou que havia terminado, mas tinham balas misturadas, outras balas no chão, e Caio foi se aproximando do fim da prova. A tensão tomou conta do campo de prova. Mas, não deu para Caio, que se tornou o 34º eliminado do Game dos 100.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!