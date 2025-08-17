Cansaço afeta desempenho e Day Oliveira está eliminada

60 jogadores ainda seguem em busca dos R$ 300 mil e, na primeira prova deste domingo (17), eles precisaram encontrar chupetas em uma piscina de bolinha. Os competidores foram divididos em dois grupos de 30 pessoas para buscarem 29 chupetas. Os dois últimos de cada grupos se enfrentaram em uma etapa emocionante. A disputa final ficou entre Day Oliveira e Léo Plácido. Na disputa, que não durou muito, Léo Placido usa estratégia e encontra a chupeta. Day Oliveira se tornou a 40ª eliminada do Game dos 100.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!