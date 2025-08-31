Carla pega menos buquês do que Sabrina e é eliminada do Game do 100

E vamos de 'casório' no Game dos 100! Na sétima prova, feita em dupla, a noiva precisava jogar o buquê e as madrinhas tinham que pegar. A única dupla que não conseguiu executar a etapa foi Carla e Sabrina. Elas precisaram disputar a permanência em uma disputa de buquês: quem pegasse mais, estava classificada. E assim foi, ao efeito sonoro, todos os participantes jogaram seus buquês para o alto, Sabrina pegou três e Carla, apenas dois. Dessa forma, a influenciadora se tornou a 67ª eliminada do Game dos 100.



