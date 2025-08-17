Disputa na base do grito, Janaína do Mar é eliminada do Game dos 100

Para se classificarem para a próxima etapa, os jogadores precisaram soltar a voz no Game dos 100. Para isso, eles precisaram gritar em um aparelho, que media em números o valor do berro. Na hora de gritar, Anderson não conseguiu soltar a voz e ficou por 0.2 pontos a menos que Venâncio Brandão e se colocou na berlinda. Mas, quando faltavam apenas 5 participantes, Janaína do Mar travou, não conseguiu gritar e se tornou a 45ª eliminada do Game dos 100.



