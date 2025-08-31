Em disputa emocionante com Renan Brasil, Regina Schazzitt é eliminada do Game dos 100

Na penúltima prova deste domingo (31), os jogadores precisaram fazer uma espécie de ponte para garantir sua classificação. Divididos em dois times, a equipe vermelha não conseguiu concluir a atividade e foi dividida. Novamente, em último lugar, ficaram Anderson Lima, Michele Santana, Renan Brasil e Regina Schazzitt. Em uma disputa de tirar o fôlego, Renan Brasil e Regina Schazzitt emocionaram os participantes. A atriz até tentou, mas não conseguiu superar Renan e se tornou a 69ª eliminada.



