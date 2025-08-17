Em disputa emocionante, Poliana elimina Luana Sales no Game dos 100

Na quarta prova do Game dos 100 deste domingo (17), os participantes precisaram tabelar uma bolinha no espelho e colocá-la no capacete, preso na cabeça dos jogadores. Nessa disputa, a autoestima pode ser o vilão, caso o competidor se distraia olhando no espelho. Os jogadores pegaram o jeito e, em um piscar e olhos, a prova chegou em seu estágio final. Fábio, Luana Sales e Poliana demonstraram muito nervosismo. Em uma jogada estratégica, Poliana acertou e se classificou para a próxima fase. Como consequência, Luana Sales não conseguiu concluir a prova e se tornou a 43ª eliminada.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!