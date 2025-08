Em prova emocionante, Samuel se livra de eliminação no sufoco

Na segunda prova do dia, os jogadores precisaram equilibrar uma 'mola maluca' na cabeça. E para demonstrar, nada melhor do que Rafa Brites e Márcia Fu que, com muito humor, alegraram os participantes. Um a um, os jogadores foram conseguindo equilibrar, e isso acabou pressionando os competidores. A disputa final ficou emocionante e em uma jogada de mestre, Samuel conseguiu equilibrar a mola na cabeça e escapou da berlinda. Já para Denise, o fim foi outro. A psicóloga foi a última colocada, não concluiu a prova e se tornou a 22ª eliminada.



