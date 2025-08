Estevan ganha R$ 1 mil em prova; Salete é eliminada

A última prova dessa semana foi simples. Os jogadores precisaram assoprar uma tigela, retirar as fitas e pegar a senha para soltar o cadeado para passar de fase! Contudo, nessa atividade, o primeiro que concluir ganharia R$ 1 mil e essa premiação ficou para Estevan, que num instante abriu o cadeado. Agora, a parte ruim: a eliminação. Lado a lado, Mari Belém e Salete ficaram nervosas, o que afetou o fôlego para ver a senha. Em uma última assoprada, Mari viu a senha, abriu o cadeado e se classificou. Assim, Salete Campari se tornou a 30ª eliminada do Game dos 100.



