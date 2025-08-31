Logo R7.com
Ewerton Seixas relembra relação com irmã no lounge dos participantes

Jogadores buscam, em meio ao nervosismo, formas de recuperar as forças e seguir na busca pelo prêmio

Game dos 100|Do R7

Hora de recarregar as energias. Após diversas provas estressantes, os participantes mostram para o público de onde vêm a força necessária para continuar na busca pelos R$ 300 mil! Ewerton Seixas relembrou a relação de amizade com a irmã.

