Ewerton Seixas relembra relação com irmã no lounge dos participantes
Jogadores buscam, em meio ao nervosismo, formas de recuperar as forças e seguir na busca pelo prêmio
Hora de recarregar as energias. Após diversas provas estressantes, os participantes mostram para o público de onde vêm a força necessária para continuar na busca pelos R$ 300 mil! Ewerton Seixas relembrou a relação de amizade com a irmã.
