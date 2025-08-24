Fábio Gontijo se enrola em prova com bexiga e não avança na competição

O quarto desafio do Game dos 100 deste domingo (24) colocou em jogo a resistência dos competidores. Cada um recebeu um cabo de vassoura e uma bexiga. Com o início da atividade, a bexiga não poderia mais tocar o chão, e eles tiveram que usar o cabo para mantê-la no ar. Quem derrubasse, era desclassificado. E parecia que a prova seria eterna, já que todos os competidores estavam compenetrados. Mas, em um momento de desconcentração, Fábio Gontijo perdeu o controle da bexiga e se tornou o 53º eliminado.



