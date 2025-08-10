Falta de força em prova de ‘boliche gigante’ elimina Carol

O Game dos 100 deste domingo (10) iniciou com 70 competidores, todos em busca dos R$ 300 mil. Para permanecerem vivos na competição, os jogadores precisaram derrubar pinos de boliche gigantes com uma caçamba de lixo. Na base da força, e também da mira, os participantes foram se classificando um a um, até sobrar apenas Adryana, Carol Godoi, Luana e Graci Golfe. Na última rodada, faltou força para Carol, que se atrapalhou e acabou eliminada do Game dos 100.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!