Fernando Presto se perde nas leis da física e é eliminado; Top 30 é definido
Os participantes precisaram usar a física para levar uma bolinha de uma mesa para outra
E a última prova deste domingo (31) foi complexa. Os jogadores precisaram usar a força centrífuga para levar uma bolinha, que está em uma taça, de uma mesa para outra. Parecia simples, mas Marcin e Fernando Presto não conseguiam nem tirar a taça da primeira mesa. Após inúmeras tentativas, Marcin se concentrou, acertou na física e concluiu a atividade. Dessa forma, Fernando Presto se tornou o 70º eliminado do Game dos 100! Agora, o programa conta com apenas 30 participantes!
