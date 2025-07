GG é eliminado por erro milimétrico em prova com água

Para avançar para a próxima fase, os jogadores precisaram ter a percepção e a noção de quantidade apuradas. Isso porque, com um copo pequeno, tiveram que encher um tubo de água até onde acreditavam ser o mais próximo da marca do tubo. Essa foi a primeira prova que o último a encher não era eliminado, já que para sair, o participante tem que errar muito na distância entre a água e a marcação. GG exagerou na quantidade, ultrapassou muito do limite e foi eliminado do jogo.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!