Graci Golfe se perde na dança e é eliminada do Game dos 100

E vamos de baile no Game dos 100! Os participantes dançaram na pista e precisaram seguir o seu foco de luz. Conforme a música vai tocando, os focos de luz vão parando e o objetivo é que o jogador fique em cima dele. De maneira rápida, os participantes foram achando seus focos parados e dançando, enquanto outros foram ficando desesperados. Em uma disputa com Poliana, Graci Golfe se deu mal na dança, não encontrou seu foco de luz e se tornou a 41ª eliminada do programa.



