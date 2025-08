Jade escolhe mal a dupla e está eliminada do Game dos 100

E vamos de prova em dupla no Game dos 100! Com muita delicadeza, os jogadores tiveram que mover latas usando macarrão cru. A primeira fase foi em duplas, com cada um pegando uma extremidade da massa com a boca, e juntos, levantando a lata e tentando evitar que o macarrão quebrasse. A dupla Ricardo Flores e Jade foram os últimos e precisaram decidir quem seria o eliminado. A prova foi ficando cada fez mais tensa e, por conta da escolha da dupla, Ricardo conseguiu concluir a atividade. Dessa forma, Jade se tornou a 29ª eliminada.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!