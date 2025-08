Jade Puente diz que sonho é poder ajudar a família com o prêmio do Game dos 100

Não só de competitividade vivem os jogadores do Game dos 100! Jade Puente, por exemplo, disse, emocionada, que o prêmio a ajudaria a sair do aluguel, mas que, principalmente, poderia ajudar seus familiares que estão na Bolívia. E por falar em família, Ricardo Flores disse que, a partir de agora, a corrida pelo prêmio será pelos seus outros dois irmãos gêmeos que já foram eliminados.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!