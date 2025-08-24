Kamila Simioni não consegue ser multitarefa e se despede do Game dos 100

Para a oitava prova deste domingo (24), os competidores precisaram realizar duas tarefas ao mesmo tempo. A prova consistia em segurar uma corda amarrada a uma madeira para mantê-la suspensa ao mesmo tempo em que se equilibrava peças de dominó sobre ela, sem deixá-las cair. Alguns participantes como Daniela Maciel e Kamila Simioni tiveram muitas dificuldades. Elas ficaram por último e o nervosismo atrapalhou no equilíbrio das peças. Mas Daniela respirou fundo, concentrou-se e conseguiu concluir a atividade. Para Kamila, foi o fim da linha e ela se tornou a 57ª eliminada do game.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!