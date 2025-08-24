Mack Lery leva a pior em prova de ‘afunda ou boia’
Vendados, os participantes precisaram acertar se os objetos jogados em um aquário afundariam ou iriam boiar
Vai afundar ou vai boiar? Assim foi a quinta prova do Game dos 100 deste domingo (24). Vendados, os participantes precisaram acertar se os objetos jogados por Rafa Brites em um aquário iriam afundar ou boiar. Quem errasse, ficaria para outra rodada. Logo na primeira rodada, apenas 10 erraram. Na próxima, o objeto da vez era um cubo mágico. Dos 10 participantes, 9 acreditaram que o objeto boiaria. Apenas Mack Lery achou que o cubo afundaria. E, assim, o rapper se tornou o 54º eliminado do programa.
Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!
Últimas