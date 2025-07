Márcia Fu apresenta os participantes do Game dos 100

É claro que se tem competição, tem a Márcia Fu com seu jeitinho descontraído para quebrar o gelo. A apresentadora foi ao camarim do Game dos 100 para nos mostrar, de forma um pouco mais íntima, quem são os participantes do game show. Tem lutador, pai de família e até mesmo guerreiro samurai! Confira!



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!